Komst van Vuelta naar Breda komt steeds dichterbij

BREDA - De kans dat de Vuelta (Ronde van Spanje) in 2020 naar Breda komt, wordt steeds groter. Zowel de betrokken overheden als het bedrijfsleven zijn bereid om de portemonnee te trekken om het wielerevenement naar Nederland te halen. Dat blijkt uit een brief van de Bredase wethouder Daan Quaars aan de gemeenteraad.

Het plan is dat de Vuelta in augustus 2020 in Utrecht van start gaat met een tijdrit, daarna volgt er een etappe naar Brabant en vervolgens zou er dan nog een etappe zijn met Breda als start én finishplaats.

De betrokken gemeenten (Breda, Den Bosch, Utrecht) en provincies (Brabant, Utrecht) hebben zich inmiddels bereid getoond om in totaal 6,4 miljoen bij te dragen. Verder is het de bedoeling dat het bedrijfsleven nog zo'n 6 miljoen euro ophoest. Volgens Quaars zijn de reacties vanuit het bedrijfsleven over het algemeen positief. 'Inmiddels is een substantieel deel van de beoogde 6,0 miljoen euro gerealiseerd,' schrijft Quaars.

Naast de bijdragen van de lokale overheden is ook de voorbereiding voor de subsidieaanvraag bij het ministerie van VWS gestart. Inmiddels is de Vuelta 2020 geplaatst op de landelijke topevenementenkalender. Die plaatsing is een voorwaarde voor het kunnen aanvragen van de VWS subsidie. De daadwerkelijke subsidieaanvraag bij VWS kan echter pas worden ingediend als het evenement door de Vuelta-directie is toegewezen aan Nederland.

Volgens Quaars is er inmiddels veel voortgang geboekt in de gesprekken met de Vuelta-directie. Ook willen de gemeenten waar het parcours tijdens de etappes doorheen zal lopen graag meewerken, aldus Quaars.