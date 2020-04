Komst Mooie Boules naar Breda ‘hoogst onzeker’

“We zijn in gesprek over de inhoud en een eventuele ontbinding van het contract,” bevestigt een woordvoerster van de NS. Het is volgens haar ‘hoogst onzeker’ dat de vestiging van Mooie Boules in Breda doorgaat. Het bedrijf had volgens haar begin dit jaar al gevraagd om wijziging van het contract. “En vervolgens wilden ze er helemaal van af. Dat was overigens al voor de corona-crisis.”