Komen en gaan van horeca in Breda: Enjoy Vietnam opent, Iguana sluit

BREDA - De Foodhall Breda is vorige week geopend maar ondertussen gaan de ontwikkelingen op horeca-gebied door in de stad. In de Reigerstraat - vlakbij de Foodhall - is zaterdag de officiële opening van een nieuw Aziatisch restaurant: Enjoy Vietnam. Terwijl elders in de binnenstad het Zuid-Amerikaanse eetcafé Iguana deze week juist de deuren heeft moeten sluiten.

Enjoy Vietnam heeft afgelopen week proefgedraaid. “We serveren uiteraard ook loempia's, want daar vragen mensen om. Maar de kaart is veel uitgebreider. We hebben bijvoorbeeld lenterollen, soepen, papaya-salades en Aziatische vermicelli- en rijst gerechten”, zegt bedrijfsleider Eugene Verhoeven. Het restaurant is gevestigd in een pand waar voorheen kapperszaak Down Town zat. Er is ruimte voor vijftig tot zestig mensen.

Joulia

In de Halstraat is vrijdagmiddag het Syrische eettentje Joulia geopend in het pand waar voorheen shoarma- en pizzazaak Amon gevestigd was. Er zullen Syrische gerechten te krijgen zijn maar ook eten dat meer gericht is op het uitgaanspubliek, zoals pizza’s en döner.

Iguana

Op de hoek van de Veemarktstraat/Molenstraat is deze week plotseling een einde gekomen aan eetcafé Iguana, dat daar vele jaren heeft gezeten. De verhuurder heeft de zaak gesloten en leeg laten halen. Op Facebook laat Iguana zelf weten dat een juridisch conflict is ontstaan met de verhuurder dat ‘niet langer het hoofd kon worden geboden’.

Sinjoor en Bontekoe