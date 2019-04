Komen de daders van overval op juwelier Pertijs uit het buitenland?

Lokale bands gezocht: inschrij­ving voor kick-off Breda Barst van start

12:06 BREDA - De 24ste aflevering van popfestival Breda Barst is pas over vijf maanden in stadspark Valkenberg, de voorpret begint nu al. Op vrijdag 17 mei staat de Breda Barst Kick-Off in café Bel Air aan de Boschstraat op het programma. Vijf talentvolle bands strijden dan om een plekje op het podium op Breda Barst op 14 en 15 september.