Kom maar op met alle Bredanaars die een lintje verdienen; ‘Aanvragen, doe het nu!’

Op parkeerge­bied blijft in het Zundertse voorlopig alles nog even bij het oude

10 juni ZUNDERT - Eigenlijk was het de bedoeling dat de maximale parkeerduur in de Zundertse ‘blauwe zone’ korter zou worden. Maar dat gaat nog even niet door. Eerst komt en een bredere visie op het parkeren in Zundert en Rijsbergen.