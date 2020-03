‘Kom je een bloemetje halen na werktijd?’ Telers doneren overschot aan Amphia

Geen Speer van Rijsbergen, wielertoer­tocht afgelast

22 maart ,,Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de risico’s die het met zich meebrengt, vinden wij het als organisatie niet verantwoord om het evenement dit jaar te laten plaatsvinden”, aldus Wielerdorp Rijsbergen. ,,Gezondheid is op dit moment het belangrijkste De Rijksoverheid heeft bekend gemaakt dat alle evenementen die gehouden zouden worden tot en met 6 april niet door mogen gaan. Ook zijn horeca zaken gedwongen gesloten. We zijn er ons van bewust dat de situatie in Nederland wellicht langer zal aanhouden en we gaan dan ook niet afwachten. Vorig jaar deden er in totaal meer dan 1.400 toerrijders mee aan de diverse routes. Ook helpen er ruim 200 vrijwilligers mee aan het evenement. Met pijn in ons hart hebben we de beslissing genomen, maar de gezondheid van onze deelnemers en vrijwilligers is op dit moment het belangrijkste.”