Kokende kinderen maken supermaaltijd voor hun ouders

Debat over Airbnb van wethouder luttele uren voor installa­tie

7:30 BREDA - Het door de SP in Breda aangevraagde interpellatiedebat met demissionair-wethouder Boaz Adank (VVD) over een Airbnb bij zijn woning wordt donderdag om 16.30 uur gehouden in de raadzaal. De SP sluit niet uit dat er sprake is van belangenverstrengeling.