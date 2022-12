Kok-aan-huis Sander ziet zijn werk als een feestje: ‘Ik maak er een toneelavond van’

Gastopinie Hoe de bus verdween uit Jorwerd: openbaar vervoerar­moe­de

BREDA - In dorpen en buitengebieden verdwijnen buslijnen in hoog tempo. Vanwege de abrupte beperking van de vervoermogelijkheden levert dit onder inwoners en gebruikers vragen op over de noodzakelijkheid en de rechtvaardigheid hiervan. Toch komt deze ontwikkeling niet uit de lucht vallen. Het gebruik van het openbaar vervoer in landelijke gebieden staat immers al jaren onder druk, en de gevolgen van corona, en bijbehorende miljardenverliezen hebben dit proces versneld.

17 december