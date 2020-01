Koffie bij Teun opent tweede zaak in Breda: Sip First

BREDA - Na al jaren in de ‘eredivisie van de koffie’ te spelen, zijn de eigenaren van Koffie bij Teun in Breda klaar voor een volgende stap. In de Sint Janstraat beginnen ze een tweede zaak: Sip First, waar koffie (en thee) van Champions League-kwaliteit zal worden geschonken.

Teun Fransen begon in 2012 met een koffiebarretje aan de Lange Brugstraat, dat al snel veel waardering kreeg en door vakblad Misset Horeca werd uitgeroepen tot beste koffiezaak van Brabant.

Nadat ondertussen ook de partner van Fransen, Inge Vrijheid, steeds meer betrokken was geraakt bij het bedrijf, kreeg het tweetal in 2017 de kans om naar het vernieuwde winkelcentrum De Barones te verhuizen. Daar betrokken ze een grote open ruimte. Met succes, want behalve de aanloop van winkelende mensen, komen er ook veel vaste klanten.

Barista

Koffie bij Teun is inmiddels een écht bedrijf geworden, waar ook andere dranken worden geschonken en ontbijt en lunch worden geserveerd. Er werken 25 mensen, onder wie zes full-timers. Een aantal van hen mag zich ‘barista’ noemen (vakmensen die alles weten over de bereiding van koffie). Fransen en Vrijheid zijn dat zelf ook, terwijl de laatste tevens een officiële thee-sommelier is. “Ja, het bedrijf draagt mijn naam, maar Inge heeft de meeste titels,” lacht Fransen.

Sint Janstraat

Na bijna drie jaar in De Barones volgt nu uitbreiding met een nieuwe zaak, waar de kwaliteit van de koffie en thee nog net een stapje hoger wordt. In maart openen ze deuren van Sip First in de Sint Janstraat, in het pand waar voorheen restaurant August zat. “Waar we hier in de eredivisie van de koffie zitten, wordt dat straks Champions League,” schetsen ze hun ambities.

Braziliaanse koffie

“In De Barones hebben we bijvoorbeeld drie of vier espresso’s. Van sterke Braziliaanse tot fruitige Afrikaanse koffie. Straks worden dat er zes. Daar voegen we dan varianten uit bijvoorbeeld Guatemala aan toe,” zegt Vrijheid. Ook in de nieuwe zaak - die een grote keuken heeft - kunnen mensen ontbijten, lunchen en borrelen.