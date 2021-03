Koepel in Breda als laatste van drie voormalige koepelgevangenissen in de verkoop: bieden maar

Waar kan NAC zijn nieuwe stadion bouwen? Heel erg veel mogelijkhe­den zijn er niet

21 maart BREDA - NAC-directeur Mattijs Manders heeft de brandende ambitie om een nieuw stadion voor zijn club te bouwen. De vraag is: waar in Breda moet dat sportpaleis verrijzen? Zoveel ruimte is er niet in een stad die ook 26.000 woningen wil bouwen en tientallen hectares aan bedrijventerrein zoekt.