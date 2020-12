Koen en Maud mogen ontdekken zonder grenzen op de hoogbegaafdenafdeling van bs De Springplank

Grote Clubactie breekt records: ook in contreien Breda mooi bedrag opgehaald

6 december BREDA/OOSTERHOUT - De Nationale Grote Clubactie was deze editie een doorslaand succes, meldt de organisatie. Alle records zijn gebroken wat de opbrengst betreft. Om in deze contreien te blijven: in Breda is 124.827 euro opgehaald, in Oosterhout 36.777 euro, Alphen-Chaam 2175 euro en in Zundert haalden de clubs 15.066 euro op.