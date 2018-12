Kober schrapt gastouderopvang: ‘Bam de botte bijl erin, ik begrijp dit niet’

Kober laat vrijdagmiddag in een verklaring weten de gastouders indien gewenst te begeleiden naar een ander gastouderbureau. Het bericht: ‘Kober kinderopvang stippelde de afgelopen jaren een nieuwe koers uit. Gastouderopvang sluit hier onvoldoende op aan. Het ideaal van Kober kinderopvang is dat kinderen tussen de 0 en 13 jaar dagelijks naar een alles-in-één plek gaan. Om dit te realiseren, is Kober continu bezig de samenwerking met het onderwijs te versterken. De kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang zitten daarom zoveel mogelijk met het onderwijs samen in één pand. Bij gastouderopvang is het niet mogelijk samen met school de doorgaande ontwikkel- en leerlijn vorm te geven en alles onder één dak aan te bieden’. Kober heeft 185 locaties in West-Brabant.

Waardevol

De 170 gastouders zijn zelfstandig ondernemer en kiezen, aldus Kober, zelf via welk bureau ze hun werk voortzetten. ‘De kinderen (totaal 850) die ze opvangen, verhuizen mee en zullen dan ook niets merken van de overgang. Kober biedt de negen medewerkers van het Kober gastouderbureau baanzekerheid en is met hen in gesprek over een passende functie binnen de organisatie’.

‘Bam de botte bijl erin’

Een gastouder, 63 jaar, werkt zeven jaar voor Kober. Ze vangt drie kinderen op, acht uur per week. Ze wil anoniem reageren: ,,Ik ben aan het afbouwen, maar andere gastouders maken veel meer uren, vangen meer kinderen op. Die zijn echt nog meer gedupeerd. Hoe kan dit nou toch? Bam de botte bijl erin. Ik begrijp dat ze een visie hebben voor de toekomst. Maar hoe kun je iets aan de kant schuiven dat goed draait? Ik begrijp dit niet. Op deze manier worden we buiten gebonjourd. Dit slaat nergens op. Er is veel onrust onder gastouders, dit levert heel veel boze reacties op bij Kober.”

Koud op ons dak

Een ouder (38) heeft zijn dochter van een half jaar bij een gastouder, ook hij wil alleen anoniem reageren: ,,Dit besluit overvalt ons. Waarom? Een nieuwe strategische koers, dit valt koud op ons dak. Gevolg: gastouders kunnen op zoek naar een nieuwe werkgever en ouders moeten hun kind of kinderen opnieuw onderbrengen.”

Gastouders werken hoofdzakelijk via een organisatie of bureau, mede omdat de kosten voor de ouder zo aftrekbaar zijn. Er worden de nodige wettelijke kwaliteitseisen gesteld aan het gastouderschap, zoals registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Een gastouder mag maximaal zes kinderen tegelijkertijd opvangen, waarvan 5 kinderen onder de 4 jaar, 4 kinderen onder de 2 jaar en 2 kinderen onder de 1 jaar. De opvanglocatie moet veilig en gezond zijn en de gastouder moet in het bezit zijn van diverse diploma's.