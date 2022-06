Kober kinderopvang neemt 22 groepshulpen aan om werkdruk op de locaties te verminderen

Festival Hittegolf bereidt zich voor op hitte, andere evenemen­ten nemen maatrege­len of gaan niet door

Evenementen in de regio bereiden zich voor op de hitte van dit weekend. Zowel festival Hittegolf in Teteringen als dorpsfeest Anno in Bavel hebben maatregelen genomen. De Bavoloop in Rijsbergen gaat helemaal niet door, de horeca organiseert een alternatief voor kinderen.

15 juni