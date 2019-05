KNVB wijst beroep SC Hoge Vucht af: Bredase club blijft geroyeerd, maar overweegt rechtszaak

BREDA - De Bredase voetbalvereniging SC Hoge Vucht is terecht geroyeerd als lid van de KNVB. Die conclusie trekt de commissie van beroep van de voetbalbond in een zaak die was aangespannen door Hoge Vucht.

De club legt zich daar op dit moment nog niet helemaal bij neer. “Wij overwegen of we het besluit buiten de organen van de KNVB nog kunnen aanvechten, bijvoorbeeld bij de rechter”, zegt voorzitter Hassan Lammou.

Als gevolg van betalingsachterstanden was Hoge Vucht begin dit seizoen al een tijd geschorst door de bond. Toen daar ongeregeldheden tijdens wedstrijden bij kwamen, was voor de KNVB de maat vol. Dit mede omdat er in het verleden ook al vaak problemen waren (toen de club nog Barça heette). Het leidde er uiteindelijk in februari toe dat de vereniging werd ‘ontzet uit het lidmaatschap’.

Nooit meer competitievoetbal

Hoge Vucht ging tegen die uitspraak in beroep, maar heeft nu ook die zaak verloren. De club kan derhalve nooit meer competitievoetbal voor de KNVB spelen. De laatste keer dat de KNVB zo’n besluit nam, was vijf jaar geleden toen Hargasport uit Schiedam werd geroyeerd.

“Op een ledenvergadering bespreken we binnenkort hoe we verder gaan”, zegt Lammou. Volgens hem kan Hoge Vucht als club blijven bestaan. “Dat we geen competitievoetbal spelen, betekent niet dat we niet kunnen sporten. De voetbaltrainingen gaan door, met de jeugd doen we activiteiten en er is een sportruimte naast onze kantine.” Volgens Lammou heeft de club nog altijd 160 leden, al erkent hij dat een belangrijk deel daarvan niet-spelend lid is.

Advendo

SC Hoge Vucht heeft een kantine (in eigen bezit) op sportpark Wisselaar, waar ook de Bredase Rugby Club actief is. Al eerder is afgesproken dat Hoge Vucht na dit seizoen geen gebruik meer maakt van de velden daar omdat de rugbyclub die nodig heeft. Hoge Vucht zou dan verhuizen naar sportpark ‘t Kadijkje, waar ze dan de velden zou delen met Advendo en een eigen clubgebouw zou krijgen van de gemeente.

Dat eigen gebouw voor Hoge Vucht op ‘t Kadijkje is sowieso van de baan, nu de KNVB de club uitgesloten heeft. Lammou oppert dat zijn vereniging mogelijk wel een veld zou kunnen huren op ‘t Kadijkje om activiteiten te houden. In een reactie zegt wethouder Daan Quaars (VVD) dat de gemeente als eigenaar daar dan wel mee akkoord moet gaan: “Eerst moeten we kijken of we dat willen en vervolgens of het kan, omdat Hoge Vucht geen competitie meer speelt.”