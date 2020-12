Knutselcreaties laten Bredase wijk De Gampel gloeien

,,Eigenlijk wilden we in het buurthuis voor jong en oud knutselmiddagen organiseren, maar de lockdownmaatregelen hebben roet in het eten gegooid", vertelt Irma Rens, projectleider en theaterdocente bij Nieuwe Veste.

Thuis aan de slag

Eigen wereldje gebouwd

Elke deelnemer heeft in de doos een eigen wereldje gebouwd waarin hij of zij laat zien wat de fijnste plek is. ,,Klein of groot, ver weg of thuis, een fijne plek waar je van droomt of waar je graag zou willen zijn.”

De uiteenlopende creaties zijn voor de ramen gezet, de meeste met verlichting, wat er voor moet zorgen dat wijkbewoners elkaars uitingen kunnen bewonderen. Rens: ,,Eigenlijk hadden we het plan voor een gezamenlijke lichtjestocht door de wijk. Maar ook daar hebben we vanwege corona vanaf moeten zien.”