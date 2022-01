Knippen en entertainment gaan goed samen: ‘Ludieke actie is een serieus pleidooi voor open cultuursector’

BREDA - In de kapperstoel genieten van allerlei optredens is ‘Alsof je in een film van Fellini zit’. Het is ook ‘een signaal aan het kabinet om de cultuursector weer open te gooien'. De ludieke actie Kapsalon Theater in de Bredase Avenue is een succes.