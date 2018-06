Knijpers 'eten' voormalig pand Rabobank Breda op

Supporters van België in Prinsen­beek klaar voor de eerste match van de Rode Duivels op WK

15:45 PRINSENBEEK - Ze houden van voetbal, van de internationale toernooien én van het Nederlands Elftal. Maar als de eigen spelers dan niet in Rusland aantreden, is het WK voor Claudia en Cor Timmers in Prinsenbeek zeker niet verloren. ,,Nu Oranje er niet bij is, zijn we gewoon voor onze zuiderburen'', verklaart Claudia, die de gezelligheid van de wedstrijden echt niet wil missen.