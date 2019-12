Knarrenhof wil ook in Breda woonproject voor senioren starten

BREDA - Naar het voorbeeld van Zwolle, waar het eerste Knarrenhof van Nederland is gerealiseerd, is nu ook in Breda een initiatief gestart om zo’n woonlocatie voor senioren van de grond te krijgen. Daarbij wordt uitgegaan van circa 24 woningen.

Knarrenhof is een concept dat is opgezet door een landelijke stichting die zich richt op de bouw van woningen voor zelfredzame senioren. In 2018 ging het eerste project in Zwolle van start. Inmiddels zijn er in hele land enkele tientallen initiatieven, waarbij de status varieert van mensen die een locatie zoeken tot groepen die binnen afzienbare tijd gaan bouwen.

Goede buren

In Breda hebben Guus Aben en Desiree Dikmans het initiatief genomen voor een Knarrenhof. Ze leggen uit dat het niet om een woongroep gaat waarbij mensen alles samen doen. “Het is wel van belang dat mensen als goede buren met elkaar omgaan, betrokken zijn en iets voor elkaar willen doen,” zegt Dikmans. Daar zal naar worden gekeken als uiteindelijk een selectie wordt gemaakt. In dat proces worden de initiatiefnemers begeleid door de landelijke stichting.

Zelfredzaam

Het concept is bestemd voor mensen die zelfstandig kunnen wonen en zelfredzaam zijn. “Wat leeftijd betreft, is het goed als er een spreiding is, dus vanaf 50 jaar en alles wat daar op volgt,” aldus Aben.

In Breda staan nu dertig mensen ingeschreven bij de stichting, maar de verwachting is dat het aantal flink gaat stijgen nu de initiatiefnemers het plan meer over het voetlicht gaan brengen. In januari praten ze er over met wethouder Daan Quaars en er volgen presentaties bij politieke partijen.

Locatie

De belangrijkste opgave wordt het vinden van een locatie. “We hebben geen duidelijke voorkeur. Het kan in principe overal in de gemeente Breda zijn, als het maar op redelijke afstand van voorzieningen is,” zegt Dikmans.

In beginsel gaat het om koopwoningen die volgens Collectief Particulier Opdractgeverschap (CPO) gebouwd worden. “Maar het kan zijn dat er enkele huurwoningen bij komen. We hebben daar al een heel positief gesprek met WonenBreburg over gehad,” aldus Aben. Een Knarrenhof heeft verder een gemeenschappelijke tuin en een ruimte waar bewoners een feestje of bijeenkomst kunnen houden.

24 woningen

Het uitgangspunt is 24 woningen. “Om het financieel haalbaar te maken. Maar het moeten er ook niet veel meer worden omdat het anders niet te overzien is. Zo zijn er in Zwolle 48 woningen, maar wel wel verdeeld over twee hofjes,” zegt Aben.