Knallende vuurwerkverkoop in de regio: ‘Vooral maandag wordt het hier superdruk’

Op deze vrijdagochtend is het nog geen spitsroeden lopen bij Poppelaars in de Haagse Beemden. Maar dat is de stilte voor de storm, zegt eigenaar Bart Poppelaars, al 26 jaar in de business. “Zaterdag en vooral maandag wordt het hier pas echt superdruk.”

Bas Nibbelke uit Zevenbergschen Hoek staat samen met zijn 9-jarige zoon gebogen over een formulier waarop ze kunnen aangeven wat ze willen hebben. “Vind je zo'n Family Pakket leuk?', vraagt pa aan zoon. “Mwahh, niet echt", is het antwoord van de knul. Hij wil liever iets uitbundigers, iets wat echt knalt. “Thunderkings", roept hij enthousiast. Voor hoeveel de twee gaan uitzoeken? “Maximaal 200 euro”, zegt Nibbelke in de zaak waar je op kleine videoschermen kunt kunnen zien of het vuurwerk dat je koopt spectaculair genoeg is.

Volledig scherm Bij Van Oosterhout in Teteringen heeft de familie Roselle uit Teteringen hun vuurwerkpakketten opgehaald. Van links naar rechts: Djoi, Jean-Pierre en Fabio, op de voorgrond Jelte. © Pix4Profs/Ron Magielse

Overtreffen

Het zijn bedragen die dezer dagen grif worden uitgegeven aan een traditie die sinds mensenheugenis bij de viering van oud en nieuw hoort. Stijgt ? Jazeker, vertelt Poppelaars. Hij spreekt van 10 tot 15 procent meer dat per persoon wordt uitgegeven. "Het gaat goed in Nederland.”

Ook Melvin van Oosterhout van Van Oosterhout Bikes en Sport in Teteringen weet op de eerste ochtend van de verkoop al te vertellen dat de cijfers die van vorig jaar zullen overtreffen. “Wij hebben hier een kwart meer bestellingen. En ik denk dat de gemiddelde besteding 20 procent hoger zal liggen. Zo rond de 120, 130 euro schat ik”, aldus Van Oosterhout die er in totaal tegen de 30.000 kilo vuurwerk over de toonbank gaat.

Traditie

De roep om een algemeen vuurwerkverbod neemt elk jaar toe, zowel Van Oosterhout als Poppelaars hoopt dat het niet zo'n vaart zal lopen. “En niet eens omdat ik vuurwerk verkoop", zegt Van Oosterhout. “Maar ik vind het afsteken van vuurwerk echt een traditie die bij Nederland hoort. Daar moet je niet aan tornen.”

Volgens Poppelaars is het vooral het illegale spul uit Polen en Tsjechië dat voor de problemen zorgt. “Maar de Onderzoeksraad voor Veiligheid (die pleit voor een verbod op rotjes en vuurpijlen, red.) schuift alles op één hoop. Al die mensen die hier bij ons vuurwerk willen kopen zijn liefhebbers. Kijken er heel lang naar uit. Ze doen geen gekke dingen. En hen zou je dat plezier willen afpakken?”

Baarle-Hertog



Net over de grens, in de Belgische enclave Baarle-Hertog, rijden de vuurwerkkopers af en aan door de Kapelstraat. Op zoek naar een vrij parkeerplekje. De gemeente Baarle-Hertog heeft tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld om de toevoer van al dat blik in goede banen te leiden. Vier verkeersregelaars zijn door de vuurwerkwinkels ingehuurd. Voor het eerst is er nu ook een weiland ingericht als parkeerterrein.

Volledig scherm Vuurwerkverkoop in Baarle-Hertog. © Pix4Profs / Johan Wouters

Zena Vuurwerk zit er met twee zaken, net als Loots. Iets verderop bevindt zich nog een Dolfijn-vuurwerkwinkel. Ze worden dezer dagen overstelpt worden door Nederlandse liefhebbers van knallers en vuurpijlen. Zoals Patrick de Jong uit Hoeven. Samen met zijn zoon Wesley heeft hij vuurwerk ingeslagen bij Loots. “Voor ongeveer 400 euro. Maar we moeten ook voor anderen wat meenemen", zegt De Jong. “Waarom koop ik het spul hier? Omdat het beter is. Veiliger. Ik koop vooral siervuurwerk en blijft beter op de grond staan dan dat uit Nederland.”

Zwaarder

Gijs ten Velde is eigenaar van Zena Vuurwerk. Een Nederlander in Baarle-Hertog. Hij weet wel waarom zijn landgenoten zo tuk zijn op het Belgische knal- en siervuurwerk. “Het hele jaar door kun je in België vuurwerk kopen. Het is zwaarder vuurwerk en zeker 30 procent goedkoper dan in Nederland.” De verkoop gaat bijzonder goed, geeft hij aan. “Ik ga geen exacte cijfers geven, maar je kunt echt wel zien dat de recessie voorbij is.”

Niet iedereen is blij met de drukte in de Kapelstraat.

Woonwijk