KMA weer in opspraak: ‘Academie raad ik mijn toekomstige dochter niet eens aan’

De KMA in Breda is opnieuw in opspraak. Dit keer is het een cadet die in een scriptie schrijft over de machocultuur, het grensoverschrijdende gedrag en sociaal onveilige situaties voor vrouwelijke cadettten op de Koninklijke Militaire Academie.