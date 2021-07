KMA-baas zegt uitwassen machocultuur aan te pakken, ‘maar incidenten zullen er altijd blijven’

Tijdelijk stads­strand voor NK King of the Court op Kasteel­plein in Breda

1 juli BREDA - Wie worden King of the Court? Daar draait het om bij de beachvolleybalwedstrijden die in het weekend van 17 en 18 juli gespeeld worden op het Kasteelplein in Breda. In de week voorafgaand aan de topwedstrijden is er volop ruimte voor scholen, bedrijven en verenigingen om te sporten op het tijdelijke stadsstrand.