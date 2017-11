Kluiven onder de kansel van de Grote Kerk in Breda

video The VR Room opent in de Koepel: 'Virtual reality kan Breda verrijken'

18:50 BREDA - Breda is een nieuwe werkelijkheid rijker, een virtuele. The VR Room is vanaf vandaag geopend in de FutureDome, de voormalige Koepelgevangenis. Burgemeester Paul Depla toont zich bij de opening enthousiast: ,,Virtual reality kan de stad verrijken.''