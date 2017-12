BAARLE-NASSAU - Het enige klooster dat op Nederlands én Belgisch grondgebied staat, wordt gesloopt. Het gaat om het klooster in Baarle-Nassau en -Hertog waar nu nog een cultureel centrum in is gehuisvest.

Dat hebben de gemeenteraden van beide grensgemeenten deze week gezamenlijk besloten. Volgens hen mag het klooster, waar sprake is van het nodige achterstallig onderhoud, tegen de vlakte, mits een aantal historische elementen bewaard blijven. Het klooster is ruim een eeuw oud.

Maximaal zes miljoen euro

Het nieuwe gebouw waar straks het cultureel centrum in wordt ondergebracht mag maximaal 6 miljoen euro gaan kosten. Beide gemeenten betalen er aan mee. Waar de nieuwbouw moet komen is nog niet bekend. ,,In ieder geval op een centrale, voor de inwoners van Hertog en Nassau goed bereikbare plaats’’, aldus een woordvoerder van de gemeente Baarle-Nassau. Wat er straks op de plaats van het klooster komt, is nog onduidelijk.

Hoge opknapkosten

Over de toekomst van het klooster en het cultureel centrum is lang gedebatteerd. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het klooster zou worden opgeknapt. Maar de kosten – ruim vier miljoen euro – bleken erg hoog. Daarom is nu voor nieuwbouw gekozen.

Wanneer met de nieuwbouw en daarna de sloop van het klooster begonnen wordt, is onduidelijk. Eerst zullen beide gemeenteraden het met elkaar eens moeten zien te worden waar dat centrum het beste gebouwd kan worden.

In 1908 gebouwd

Het klooster is sinds 1976 een gemeenschappelijk Belgisch-Nederlands socio-cultureel centrum. In 1908 werd het gesticht door de broeders van de Christelijke Scholen. Het gebouw waar een school in werd ondergebracht – het Institut du Sacré Coeur - werd in de loop der jaren diverse malen uitgebreid en vervangen door nieuwbouw.

In 1970 verkochten de broeders de school- en kloostergebouwen met vijver en park aan de beide gemeenten. Drie jaar later werd de Stichting Samenlevingsopbouw Baarle opgericht, een stichting voor opbouwwerk en cultureel werk in de beide Baarles. Drie jaar later nam die stichting zijn intrek in het klooster.