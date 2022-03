Klokkenluidersgilde Breda zit met afkorting KGB in de maag: ‘Het staat op al onze tenues’

,,We worstelen er een beetje mee”, zegt voorzitter Theo Kloet van het Bredase gilde. Vladimir Poetin werkte vroeger bij de Russische geheime dienst, als KGB-spion. Kloet: ,,Ik geef het maar even mee. Niet dat jullie het logo van het gilde bij het verhaal plaatsen”, vraagt de voorzitter maar direct. ,,Maar het is een fait a complis, het is wat het is. Het logo met KGB staat op onze shirts, we gaan niet even alle tenue aanpassen. Dat kan niet.”