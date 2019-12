Klokkenluidersgilde Breda doet gooi naar deelname Songfestival

Introductiefilmpje

Hij vertelt over woensdag. ,,Ik las in de krant dat het Eurovisie Songfestival op zoek was naar clubs en verenigingen bij wie een introductiefilmpje kan worden opgenomen.” Zo’n filmpje waarmee een deelnemer vlak voor het optreden wordt voorgesteld aan de 180 miljoen internationale televisiekijkers.

Brug naar Europa

En of het filmpje ook echt wordt gemaakt? ,,Dat horen we in januari. Maar we weten nu al: als we uit alle inzendingen worden geselecteerd hopen we dat wij België krijgen.” Of? ,Spanje. Dat past weer goed bij de Vuelta die deze zomer in Breda is.”