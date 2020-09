Klok Laurentiuskerk gaat vrijdag om 17.00 uur weer tikken

De wijzers van de klok staan stil op kwart voor vijf. Als vrijdagmiddag de knop in de sacristie wordt ingedrukt, schieten de wijzers op alle vier de wijzerplaten in een keer naar 17.00 uur. Vanaf dat moment wordt het uurwerk weer aangestuurd door een draadloos gps-signaal van de atoomklok in Mainhausen in Frankfurt am Main.