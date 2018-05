Klimaattop Zuid: Blijven hameren op het milieu

De top, die wordt gehouden in De Koepel in Breda, is een serieuze aangelegenheid. De bedoeling is dat er ‘concrete stappen’ worden genomen om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

De bijeenkomst draait om netwerken, maar het is ook de bedoeling dat er zwart-op-wit afspraken worden gemaakt. ,,We gaan de diepte in om tot een ‘bod’ te komen’’, zegt wethouder De Beer. ,,We willen dat de landelijke politiek beseft hoe goed we bezig zijn en dat we onze verantwoordelijkheid nemen. Daar verwachten we overigens ook iets voor terug.’’