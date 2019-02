‘Klimaatdrammen? Wacht eerst de feiten eens af’

,,Wat ik mis in de hele politieke discussie is de vraag: wat zijn onze kansen? Misschien moeten we daar ook eens over nadenken’’, zegt Spierings. ,,Ik ken zo veel bedrijven die juist floreren dankzij de energietransitie.’’

De Brabantse provinciebestuurder wijst er op dat te veel klimaatgedoe Nederland op achterstand kan zetten. ,,We hebben onze koppositie als leveranciers van windturbines op die manier ook al verloren aan de Scandinavische landen’’, aldus Spierings. ,,Daarom is het goed dat we de discussie voeren op basis van de feiten in plaats van veronderstellingen.’’

,,Het levert werk op, oké. Maar dan moeten we in Brabant ook de mensen hebben om dat werk te doen’’, reageert Van der Sloot, de Brabantse CDA-coryfee die heeft meegeschreven aan het manifest. ,,En die mensen hebben we nu niet. Dáár moeten we eerst iets aan doen.’’