Klimaat: het wordt nog even heel druk voor ondernemers West-Brabant

De Tuinderij in Zundert wordt gebouwd en is gewild

18:23 ZUNDERT - Een ouder echtpaar kijkt naar de fundering van hun aanstaande huis. Ze zien de contouren van hun nieuwe plekje voor het eerst. ,,Ah, wat leuk. Gaan jullie hier wonen? Ons huis komt verderop, bij die boom. Helemaal achterin”, wijst een passerend stel, eveneens zeventigers. Ze kennen elkaar, Zundertenaren onderling. Over een jaartje zijn het straatgenoten in de fonkelnieuwe wijk De Tuinderij, in het westen van het dorp.