Kliko's pal voor de deur zorgen voor irritatie bij bewoners Ulvenhout

En dan te bedenken dat de containers die er staan, niet eens van hen zijn. Het gaat om de afvalbakken van de bewoners van de 22 nieuwbouwwoningen in de Grimhuijsenhof; tweekappers en patiowoningen. “Wijzelf beschikken in een afzonderlijke ruimte in het complex over centrale containers waar we ons afval kwijt kunnen”, zegt Stan Antonissen, bestuurslid van de VVE Annevillehof.

Uitzicht is weg

Antonissen woont samen met zijn vrouw Helma op de begane grond. Een klein terrasje scheidt hun woning van een smal trottoir, meteen gevolgd door de gewraakte verzamelplaats voor de kliko's. “Het gft-afval wordt nu elke week wordt opgehaald, in plaats van een keer in de veertien dagen. Dat betekent dat we twee keer per week vaak meer dan twintig containers voor onze woning hebben staan, want plastic en papier wisselen elkaar af”, aldus Antonissen. Hun uitzicht is weg, hun privacy is aangetast.

Maar het is vooral het gft-afval dat voor irritatie bij de bewoners zorgt. “Als ik sta te koken moet ik echt de terrasdeuren niet openen, want dan heb ik zo tientallen vliegen binnen”, zegt Helma Antonissen.

De bewoners hebben eerder dit jaar aan de bel getrokken bij de gemeente. Een brief, ondertekend door veertig bewoners van Annevillehof en Grimhuijsenhof, moest hun bezwaar kracht bij zetten.

Annevillehof, in hartje Ulvenhout, is twee jaar geleden opgeleverd. “Voordat wij onze woning kochten, stond deze verzamelplaats op geen enkele tekening gepland.” Jos Looijse woont in een appartement op de tweede verdieping. “Op de dagen dat er afval wordt opgehaald, kun je eigenlijk niet op het terras zitten of de deuren openzetten vanwege stank en vieze vliegen.”

Verleggen

De bewoners hebben de gemeente het voorstel gedaan om de verzamelplaats een meter of twintig te verleggen, zodat de overlast fors zou worden beperkt. “Maar dan zou een parkeerplek vervallen, dat kon niet", aldus Looijse.

Liever nog zien de bewoners dat de containerplek iets verderop komt te liggen, op de parkeerplaats bij de Grimhuijsenstraat. “Maar ook dat kon niet stelt de gemeente, want dan zou de maximale loopafstand tot de verzamelplaats worden overschreden.”

Richtlijnen