Kleurrijke vogel Peter (58) is uit het leven gefladderd: ‘Ik heb nooit de behoefte gehad om oud te worden’

Bouw nieuw dierenzie­ken­huis Breda op schema, deuren gaan 1 maart open

BREDA - Het nieuwe AniCura Dierenziekenhuis in Breda gaat 1 maart open. Het pand dat afgelopen jaar is gebouwd op het braakliggende perceel tussen de Albert Heijn en Verfhuys Breda langs de noordelijke rondweg, is nagenoeg klaar. Met zijn hypermoderne apparatuur voor diagnoses en operaties krijgt het dierenziekenhuis een regionale functie.

8 februari