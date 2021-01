Kleurrijke mandala verbindt groep 7 van Rudolf Steinerschool nog elke dag

Op de deur van het klaslokaal van juf Anne-Sophie Safi-Harb hangt een briefje met de boodschap: ‘Niet stofzuigen.’ Binnen is de vloer deels bedekt met het zandkunstwerk dat de leerlingen van haar groep 7 maakten op de laatste dag voor de lockdown. ,,Het was een afsluitend project", vertelt de juf. ,,We hadden het in de weken daarvoor over India gehad en monniken daar maken mandala's van gekleurd zand als vorm van meditatie.”

Quote Op het moment dat we de mandala gingen maken, was het zand prachtig fel en helder van kleur Juf Anne-Sophie Safi-Harb van de Rudolf Steinerschool in Breda

Fel en helder

Samen met de kinderen kleurde ze vogelzand met waterverf. ,,Dat had ook ik nog nooit eerder gedaan, maar het werkte goed. Elke dag schepten de kinderen de bakken met gekleurd zand om, zodat het goed kon drogen. Op het moment dat we de mandala gingen maken, was het zand prachtig fel en helder van kleur.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Het eindresultaat ligt nog altijd op de vloer van het klaslokaal van groep 7. Pas als de kinderen weer naar school mogen, gaan ze het samen met juf Anne-Sophie opruimen. © Anne-Sophie Safi-Harb

De kinderen maakten de mandala op dinsdag 14 december, daags nadat premier Rutte ’s avonds de nieuwe lockdown aankondigde. ,,Eigenlijk stond het voor woensdag op de planning, maar ik wilde het per se laten doorgaan. De ervaring om samen zo'n project aan te gaan, waarin iedereen zijn creativiteit kwijt kan, dat wilde ik de kinderen niet ontnemen. Het resultaat is prachtig geworden, iedereen is er trots op.”

Quote Het idee is dat alles verganke­lijk is. Het gaat om het moment zelf, niet om het resultaat Juf Anne-Sophie Safi-Harb van de Rudolf Steinerschool in Breda

Verbindend symbool

Volgens juf Anne-Sophie vegen Indiase monniken een zandmandala direct na het voltooien ervan weer uit. ,,Het idee daarbij is dat alles vergankelijk is. Het gaat om het moment zelf, niet om het resultaat. Dat had ik de kinderen ook uitgelegd. Was de lockdown er niet geweest, dan hadden we onze mandala daags na het maken samen opgeruimd. Nu blijft ie liggen tot we terug naar school mogen.”

De juf heeft een foto van het kunstwerk als banner in de digitale classroom geplaatst, waardoor de kinderen het elke dag kunnen zien. ,,De mandala is voor ons een verbindend symbool geworden nu we gedwongen op afstand van elkaar moeten zijn.”