Klepperbekken & Co uit Boemeldonck stelen in laatste bouwjaar de show met hun muzikale olifant

Een eer voor het laatste jaar dat de bouwclub actief is. ,,Het is heel jammer dat we door het slechte weer de wagen niet kunnen laten zien zoals we wilden. Maar dat de wagen nu toch door veel mensen gezien wordt is wel erg leuk", zegt Dennie Vissers, voorzitter van CV De Klepperbekken uit Prinsenbeek.

Volledig scherm De olifant. © CV De Klepperbekken

In totaal hebben dertien leden van CV De Klepperbekken samen met zeven andere bouwers vanaf september aan de wagen gewerkt. De wagen is niet van polyester maar van papier-maché. ,,We kunnen hem dus onmogelijk buiten laten staan om tentoon te stellen", zegt Vissers. ,,Water en wind is funest.”

Vissers verwacht in eerste instantie niet dat de club de wagen volgend jaar nog gebruikt. ,,Zeg nooit nooit, maar eigenlijk was dit ons laatste bouwjaar. Door de komst van kinderen en drukte met werk is het leven van veel leden niet meer met het bouwen te combineren.” Of de wagen in een andere optocht te zien is? ,,Nee, we bouwen echt in en voor Prinsenbeek.”