Klep stond per ongeluk open: bergboezem boven Breda ondergelopen

BREDA - De vierde bergboezem boven de Haagse Beemden in Breda is per ongeluk onder water komen te staan. Althans, een deel van het 280 hectare grote gebied staat blank. Oorzaak: een in- en uitlaatklep in de dijk aan rivier de Mark ter hoogte van Terheijden stond open. En dat was volgens het waterschap niet de bedoeling.

Het werkgebied van waterschap Brabantse Delta kent honderden van wat wel heet ‘keringsmiddelen’, ook wel kleppen, schuiven of deuren. Alles om het waterpeil van de slootjes en watergangen op peil te houden. De kleppen werken veelal onder druk van het water: zo kan het water uit de Mark bij een hoge waterstand de boezem instromen, maar andersom ook. De klep is op zeker moment geopend toen boezemwater de Mark is ingestroomd, maar is daarna niet meer dichtgegaan.

Jack Rombouts van het waterschap gaat er vanuit dat het systeem geblokkeerd is geraakt, mogelijk door een tak of iets anders. Het euvel is intussen weer verholpen. Maar waarom mocht het rivierwater eigenlijk niet de boezem in lopen? Rombouts legt uit dat de peilstand van de Mark in hartje stad ondanks het hoge water nog altijd vijftien tot twintig centimeter onder het peil staat waar de boezems ‘open gaan’.

Dat gaat dan trapsgewijs: eerst de boezem Rooskensdonk, dan Weimeren (Prinsenbeek), daarna noordelijk van Terheijden en dan de in 2010 aangelegde vierde bergboezem, alles voor extra waterveiligheid in de stad. Rombouts spreekt van een ‘incident’, maar voor de natuur volgens hem helemaal niet erg. Sterker: ,,Natte vegetatie is juist een van de natuurdoelen. De afgelopen jaren is het daar met de droogte niet van gekomen.” En: het levert een mooi plaatje op. Maar erg handig is het niet: bij het onderlopen worden altijd eerst de pachters en Staatsbosbeheer ingeseind.

De schuif of klep in de Mark die even niet goed functioneerde waardoor water in de vierde bergboezem is gelopen.