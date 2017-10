Kleinschalig natuuronderwijs in Galder: 'Je ziet hun zelfvertrouwen groeien'

GALDER - Basisschool Iduna is een piepklein schooltje op een bijzondere plek. De kinderen krijgen les in twee duurzaam gebouwde leslokalen, naast een charmante boerderij net voor Galder, op steenworp afstand van het Mastbos en de Galderse Meren. Een prachtige plek voor kleinschalig natuuronderwijs.

"In augustus 2015 zijn we begonnen met 9 kinderen," vertelt lerares en initiatiefnemer Marilke Verheye. Inmiddels telt de school 3 leerkrachten en 20 kinderen: 8 kleuters en 12 oudere leerlingen. "We zijn een Vrije School waarin beweging, doen en ervaren heel belangrijk zijn. Kinderen zijn zoveel bezig met hun hoofd, met prestaties. Wij vinden het belangrijk dat ze ook met hun hart en handen werken. Dat ze leren van de natuur."

Daarom werken de leerkrachten regelmatig met hun klas in de moestuin bij school, is er veel ruimte voor buitenspelen en is het elke woensdag 'bosdag'.

Bosdag

Marilke: "Zon, wind of regen: op bosdag gaan we naar buiten. Met mijn klas oudere kinderen doe ik sport en spel. We gebruiken de natuur om dingen te leren. Als ze met water zelf een riviertje maken, leg ik de verbinding met aardrijkskundeles.



Ze leren rekenen en samenwerken terwijl ze bezig zijn met draken maken van takken en mos. Van hout maken ze hun eigen instrumenten. Door de kleine groepen krijgen ze intensief onderwijs. Ze leren in korte tijd heel veel. Je ziet hun zelfvertrouwen groeien."

Vastlopen

Volledig scherm galder-foto : ron magielse pauze op de iduna school © ron magielse / pix4profs Opvallend: er zitten veel jongens op Iduna. Marilke: "Jongens hebben meer bewegingsruimte nodig. Die krijgen ze hier." Koen Eiting en Jutta van den Heuvel, ouders van Jazz (9), zagen hun zoon vastlopen in het regulier onderwijs en maakten daarom de overstap naar Iduna.



Koen: "Jesse is een gevoelig mannetje. Hij zat in een klas met veel leerlingen, waar veel onrust was. Daar had hij last van. Het leek bijna op een kinder-burnout. Wij zijn gaan kijken naar andere vormen van onderwijs. Deze school sluit aan bij het Finse onderwijsmodel. Wetenschappelijke resultaten zijn daarover positief. Jesse is hier helemaal opgebloeid en leert in kortere tijd veel meer!"



Het was wel een grote stap, erkent Koen. "Ik ging vroeger zelf naar een reguliere school, dus je bent er niet bekend mee. Maar je hoeft geen indiaan te zijn om te leven met de natuur. Ik vind het heel duurzaam onderwijs. Deze school geeft op een moderne manier les. Er is een heel warm klimaat en veel onderling contact met de ouders. Samen dragen we de school."

Donateurs

De school krijgt geen subsidie van het Ministerie van Onderwijs en is daardoor afhankelijk van ouderbijdragen en giften van donateurs. Marilke: "We zoeken meer donateurs die onze school een warm hart toedragen, zodat we straks naar 40 kinderen kunnen toegroeien."

Ouders betalen een inkomensafhankelijke bijdrage, minimaal 225 euro per maand per kind. Is dat een drempel? Jutta: "We hebben wel even zitten rekenen, maar met onze twee fulltime banen kunnen we het wel betalen." Marlies Zeller is moeder van Luca (5): "Luca zit vanaf het begin op deze school, dat is een bewuste keuze. Mijn man is alleenverdiener. Ja, het is wel krap met de boodschappen elke week. Maar we vinden dit het waard. Ik werk momenteel zelf niet en vind het fijn dat je hier heel betrokken kunt zijn. Ik help in de moestuin en met dingen organiseren."

Nul-urencontract