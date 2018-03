Kleine school Iduna geeft de strijd nog niet op

Op het pand aan de Galderseweg, waar de school sinds 1 januari 2017 gevestigd is, zit een agrarische bestemming. Volgens de verhuurster van het gebouw hebben er decennia verschillende niet-agrarische huurders in het pand gezeten en werd dit altijd gedoogd. Maar de vestiging van de school is strijdig met het bestemmingsplan, oordeelt de gemeente Alphen-Chaam. De schoolleiding haalde 1.400 handtekeningen op, maar ze moest alsnog verhuizen van de gemeente.

Nieuwe plek

De school probeert de zaak nu nog een keer aan te vechten bij de commissie bezwaarschriften. ,,We zijn tegen de manier waarop er gehandeld is", vertelt Esther van der Klein, docente aan de school. ,,Er is toen tegen ons gezegd dat we daar niet mochten blijven, terwijl er nog een gesprek over het bestemmingsplan gaande was", zegt zij. ,,Ook werd er tijdens de behandeling in de raadsvergadering gezegd dat de gemeente mee zou denken over een nieuwe plek", vertelt Van der Klein. ,,Maar we hebben niets meer gehoord." De school is zelf verantwoordelijk voor de huisvesting, zegt ook de docente. Maar: ,,We kunnen geen gebouw uit de grond toveren."

Spannend