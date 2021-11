Kledingcheques voor Zundertse kinderen uit arme gezinnen

Zundert gunt het alle kinderen om af en toe eens lekker te shoppen, nieuwe kleren te kopen, of nieuwe schoenen. Ook kinderen die het thuis niet breed hebben. Vandaar dat is besloten om deze maand aan iedereen tot 18 jaar van wie de ouders minder dan 1903 euro per maand verdienen, of, in geval van eenoudergezinnen, niet meer dan 1332 euro per maand, een Fashion Cheques te geven. Die bon kan worden uitgegeven bij winkels die zijn aangesloten bij www.fashioncheque.com.