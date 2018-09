Klavers Jansen in Breda tóch een blijvertje

Maar sinds de eeuwwisseling is Klavers Jansen een begrip geworden, zeker bij iedereen die zich betrokken voelt bij alles wat ‘ urban ’ is in Breda. De gebouwen zijn eigenlijk onmisbaar geworden. Daarom hebben de gemeente Breda en projectontwikkelaars die samenwerken in het Consortium Spoorzone besloten dat een deel van de loodsen en hallen blijft staan. Verder krijgt het complex tussen Belcrumweg, Speelhuislaan en Minister Kanstraat een complete facelift.

,,Normaal zouden alle gebouwen die er nu staan zijn ‘wegontwikkeld’. Maar de culturele component van dit gebied is zo goed, dat we er een plek van kunnen maken die uniek is in Nederland. Dat heeft alles te maken met de kwaliteit van de cultuur bij Klavers Jansen’’, zegt Jef Havermans van het consortium.

De vraag of daarmee de sociale veiligheid in de Belcrum wordt geholpen is nog niet beantwoord. ,,We roepen allemaal heel dapper dat het terrein in de toekomst helemaal open gaat. Maar we moeten eerst nog uitzoeken of we dat ook waar kunnen maken’’, zegt gemeentelijk projectleider Louwerse. ,,Misschien dat na een bepaald tijdstip de hekken van Klavers Jansen toch dicht moeten.’’