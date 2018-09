Klas van Bram (12) helpt hem de draad op te pakken na brand op zijn slaapkamer

BREDA - De 12-jarige Bram Huijbregts was alleen thuis toen er brand op zolder uitbrak. Hij handelde daarop perfect en voorkwam erger, maar zijn schoolboeken gingen wel in vlammen op. Zijn klas op het Mencia de Mendoza is onder de indruk en helpt Bram waar nodig.

Het is dinsdag 4 september. Brams ouders zijn naar ouderavond, zijn broer traint. Om half 8 gaat het brandalarm boven af in de woning aan de Argusvlinder in Breda. Geschrokken belt hij zijn vader, John, die Bram vraagt toch maar naar buiten te gaan. Uiteraard komt hij zelf direct naar huis. Vanaf de straat ziet Bram flink wat rookontwikkeling op zolder. Zijn slaapkamer.

De buurman heeft het alarm ook gehoord en belt de brandweer. Bram brengt de hond in veiligheid en vraagt de buurman te helpen met de cavia. Het beestje huist in een flinke kooi, dat lukt niet in zijn eentje. De brandweer is er binnen vijf minuten. Zij bestijgen de ladder die de buurman er al heeft neergezet. Een ruit wordt ingeslagen, de brand wordt geblust en de boosdoener -een droogtrommel- wordt uit het huis gehaald.

Geschrokken

Ongeveer twee uur later wordt het huis vrijgegeven en mag de familie Huijbregts naar binnen. De hevig geschrokken Bram heeft één grote angst. In zijn slaapkamer staat een beeldje, met daarin de as van zijn in 2017 overleden opa. De brandweer gaat er naar op zoek. Het wordt ongedeerd teruggevonden, tot grote opluchting van eenieder.

De slaapkamers van Bram en zijn broer Jasper hebben echter flinke schade. Kleding, speelgoed, schoolspullen: er is weinig van over. Bram moet zonder schoolspullen die donderdag weer naar school. Mentor Jolanda Huijboom lichtte de klas woensdags in. Met zijn allen helpen ze Bram de draad weer op te pakken. ,,Donderdag kwam hij wat verdrietig op school, maar de klas gaf hem zijn glimlach al snel weer terug", aldus Huijboom.

Bram zag de wedstrijd 'Klassenuitje van je Leven' van de ING Bank: een geheel verzorgd klassenuitje met de klas. En won. Zo mocht hij vrijdagavond met zijn 31 klasgenootjes én het gezin naar de circusvoorstelling Cirque Éloize, in het Amsterdamse Carré.