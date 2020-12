Klanten blij met nachtopening Jumbo Breda: ‘Ik sla nu genoeg proviand in tot 19 januari’

Een gigantische supermarkt in het holst van de nacht voelt een beetje aan als een transitvliegveld. Zo’n plek waar het niet uitmaakt dat het al 3 uur in de nacht is, omdat iedereen toch al van zijn biologische klok af is. In de lucht hangt een ochtendgeur van versgebakken brood en de rest van de winkel ligt er eveneens strak gespiegeld bij. Alleen het vak met de sushi oogt wat leger dan normaal en de drankrekken zijn natuurlijk nog steeds verboden terrein op dit tijdstip.