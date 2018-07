Klachten over 'wildernis' op Begraafpark Zuylen

Dwergmispel, kattenkruid en maagdenpalm. De planten die als bodembedekking worden gebruikt op begraafpark Zuylen in Breda dragen mooie namen. Ook wordt veel met grasbanen gewerkt. Op sommige plekken is echter een bijenmengsel gezaaid, wat voor een weelderige begroeiing zorgt en daar zijn de nodige klachten over.

"Het lijkt wel een vuilnisbelt," zegt Tonny van Zundert uit Breda, van wie de beide ouders sinds 2004 begraven liggen op Zuylen. "De tranen springen in je ogen als je het ziet." Volgens Van Zundert moet ze een lange broek dragen, wil ze bij de graven van haar ouders komen. "Anders bezeer ik mijn benen aan de begroeiing. Andere delen van de begraafplaats liggen er wel netjes bij. Waarom kan dat hier niet?"

Klachten

Volledig scherm Zuylen-directeur Roel Stapper © Paul Verlinden Directeur Roel Stapper van Zuylen erkent het probleem. "We hebben er meerdere klachten over gekregen en kijken nu naar een oplossing." Al tien jaar is Zuylen fasegewijs bezig met de vergroening van het dertien hectare grote terrein. "Het is een van de groene longen van Breda, groter zelfs dan het Valkenberg. Bovendien komen mensen hier niet alleen om graven te bezoeken maar ook voor rust en bezinning," zegt Stapper. De bodembedekking heeft ook een ecologische en economische functie: het zorgt voor biodiversiteit (insecten, bijen en vogels komen er op af ) én het vergt minder onderhoud.

Bestrijdingsmiddelen

"Wij mogen niet meer met chemische bestrijdingsmiddelen werken. Alles moet geschoffeld en gemaaid worden. We beheren naast Zuylen nog elf andere begraafplaatsen in de regio en daar zijn in totaal slechts zeven mensen voor. Hoe meer de bodem bedekt is met gras of beplanting, hoe minder onkruid er groeit," zegt Stapper. "Op deze manier kunnen we de onderhoudskosten - en dus ook de bijdrage die nabestaanden betalen - onder controle houden".

Werken met de bodembedekking wordt vooral op Zuylen gedaan. "Op De Bieberg doen we het ook wel. Maar de situatie is overal anders. Op kerkhof Oud Ginneken groeit bijvoorbeeld veel mos. En Sint Martinus in Princenhage heeft gelukkig een vrijwilligersgroep die onderhoud doet."

Grafheuvels

Met veel bodembedekkers op Zuylen gaat het hartstikke goed, aldus Stapper. Hij wijst op de cotoneaster (dwergmispel) die voor een dichte begroeiing zorgt op een aantal graf- en urnenheuvels. Verderop ontwikkelt de vinca (maagdenpalm) zich goed en ook het kattenkruid staat er mooi bij.

Het 'probleemgebied' is waar het bijenmengsel gestrooid is. Daar schieten hoog gras en wilde bloemen boven de graven uit, terwijl er naast keurige aangeharkte stukken liggen. "Hier zie je het contrast heel sterk. Ik begrijp ook dat mensen daar een probleem mee hebben," zegt Stapper. "We hebben het wel wat afgetopt. Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. Dit mengsel is gezaaid zodat bijen er een groot deel van het jaar hun eten uit kunnen halen."

11.000 graven

Mensen die er over klagen, onder wie de familie Van Zundert, zeggen dat ze van te voren niet geïnformeerd zijn en dat er niets met hun klachten wordt gedaan. Roel Stapper: "We hebben 11.000 graven en er zijn 8.000 rechthebbenden. Die kunnen we niet allemaal aanschrijven. We hebben dit via de website en borden gemeld. Maar ik snap dat niet iedereen dat leest."

Met de klachten wordt wel degelijk wat gedaan, zegt Stapper. "In september gaan we evalueren. En dan zullen we over het deel met het bijenmengsel beslissen of we het handhaven of weghalen. Een tussenvorm is er denk ik niet."

Tonny van Zundert hoopt dat de huidige begroeiing verdwijnt. "Als ik had gewild dat mijn ouders in een wildernis lagen, had ik wel voor een natuurbegraafplaats gekozen."