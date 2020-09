Klachten over hoge parkeerdruk: waarom staan auto's hele dag op Prinsenbeekse Markt?

Quote Mensen die op de Markt parkeren, zetten hun auto liever niet op de parkeer­plaats bij het station Menno Schreuders, Dorpsplatform Prinsenbeek De Ondernemersvereniging Prinsenbeek (OVP) en het Dorpsplatform Prinsenbeek (DPP) hebben de kwestie onder de aandacht gebracht. ,,We vinden het stimuleren van lokaal kopen belangrijk”, zegt Menno Schreuders van het DPP. ,,Daarbij hoort voldoende parkeergelegenheid. Anders loop je het risico dat mensen uitwijken naar winkelgebieden in de omgeving waar ze hun auto wel kwijt kunnen.”

In het dorp leeft onder meer het idee dat treinreizigers hun auto in alle vroegte op de Markt parkeren, om vervolgens naar station Prinsenbeek te wandelen. Die wagens staan er dan een hele dag. Schreuders: ,,Dat kan te maken hebben met de veiligheid. Mensen die op de Markt parkeren, zetten hun auto liever niet op de parkeerplaats bij het station. Als dat zo is, moet daar wellicht iets aan verbeterd worden.”

Omwonenden

Een andere mogelijke oorzaak van de hoge parkeerdruk, is dat bewoners van op en rond de Markt hun voertuigen er vaak neerzetten. Schreuders: ,,Dat mag natuurlijk, het zijn openbare parkeerplekken. Maar je kunt er vragen bij stellen. Parkeren ze op de Markt omdat er bij hun woning geen eigen parkeergelegenheid is? Is die gelegenheid er wel voor één auto, maar hebben veel bewoners er twee? Of is er wel eigen parkeergelegenheid, maar parkeren ze uit gemak op de Markt?”

Volledig scherm De heringerichte Markt in Prinsenbeek. © Pix4Profs/ Ramon Mangold

Zeker met het oog op diverse bouwplannen rond de Markt die de komende jaren nog worden gerealiseerd, is het volgens Schreuders goed om het parkeergedrag in kaart te brengen. ,,Bij de meeste nieuwbouwplannen zijn parkeerplekken inbegrepen, maar meer omwonenden betekent mogelijk ook meer voertuigen per huishouden. En denk ook aan bezoek dat er komt en graag in de buurt wil parkeren.”

Dat bij de recente herinrichting van de Beekse Markt dertig parkeerplaatsen zijn verdwenen, is volgens Schreuders niet de belangrijkste oorzaak van de problemen. Eerst waren er 210 plekken, nu zijn dat er nog 180. ,,Natuurlijk scheelt dat iets, maar het probleem zit hem voornamelijk in de auto’s die langdurig plekken bezet houden.”

De gemeente Breda voert het parkeeronderzoek in oktober uit. Op twee dagen worden op vijf verschillende momenten tellingen gedaan naar het aantal geparkeerde auto’s. Daarbij wordt ook gekeken of er sprake is van langdurig of kort parkeren. Afhankelijk van de uitkomsten volgen er mogelijk maatregelen om de parkeerdruk te verlagen.