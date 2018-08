Klaas Otto: Geld niet witgewassen, 'beheerde het'

210 meldingen van overlast in Bredase buitenge­bied

7:30 BREDA - Wat doet de gemeente aan de overlast in het buitengebied, vraagt D66 naar aanleiding van een artikel op BredaVandaag over schoten en afsteken van vuurwerk in het gebied Vierde Bergboezem. B en W laten weten dat er voldoende inzet is van 'groene' boa's.