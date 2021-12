Klaas Dijkhoff over het jaar dat hij de Haagse politiek verliet: ‘Ik wilde Rutte niet opvolgen als premier’

Helemaal weggeweest is Klaas Dijkhoff nooit. Na een flitsende politieke carrière, die begon in de gemeenteraad van Breda en via een staatssecretariaat en een ministerspost uitmondde in het voorzitterschap van de VVD-fractie in de Tweede Kamer, dook de 40-jarige liberaal enkele weken geleden opeens op in het Sinterklaasjournaal, als burgemeester Constant Starnakel van het fictieve stadje Lazerom.