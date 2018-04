Klaas Dijkhoff over Catan: 'Fabrikant laat zich leiden door paar gekkies'

BREDA - VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff uit Breda vindt de plotse naamswijziging van het bordspel Kolonisten van Catan 'verkrampt'. ,,Je zit met houten blokjes routes te maken en je handelt in kaartjes met daarop wol, steen en hout. Tijdens het spel heb ik nooit de link gemaakt met andere culturen of het koloniale verleden.”

Volgens Dijkhoff, die zich vaker mengt in dit soort discussies, laat de fabrikant zich leiden door ‘een paar gekkies in hun mailbox’. ,,Terwijl de meeste Nederlanders hier echt geen probleem mee hebben. Ik ben de hele discussie over dit soort verwijzingen naar kolonialisme zat. Er zijn échte problemen, die meer aandacht verdienen.”

Fabrikant 999 Games heeft het woord ‘Kolonisten’ verbannen van de dozen en boekjes bij het gezelschapsspel Kolonisten van Catan. ,,Die term is sinds een jaar of tien zó beladen geworden, dat we het niet meer willen gebruiken voor onze spellen”, zegt woordvoerder Bert Calis van 999 Games.

Klachten

Elk jaar kreeg de spellenfabrikant klachten binnen van instanties en consumenten. ,,Dat we met deze naamgeving teruggingen naar de oude, blanke roots. Dat soort ongein. We werden gewezen op de negatieve aspecten van het Nederlandse koloniale verleden. Het woordje ‘kolonisten’ heeft een nare bijsmaak. Daar wilden we van af.”