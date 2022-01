Klaas Dijkhoff op de barricaden voor tijdelijke flexibele huizen: ‘Want wonen kan niet wachten’

Energiear­moe­de ligt op de loer in West-Bra­bant, vooral in bepaalde wijken

De prijs voor energie was nog niet eerder zo hoog. Dat voelen veel mensen vanaf deze maand in hun portemonnee. Energiearmoede, als een groot deel van het salaris naar de warmteleverancier gaat, ligt op de loer. Vooral in wijken waar de woningvoorraad verouderd is.

