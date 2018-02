Klaas Dijkhoff lijstduwer VVD-Breda

Bredanaar Dijkhoff, fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer, staat als laatste op de lijst (nummer 45). Maar ook al mocht hij met voorkeurstemmen gekozen worden, dan zal hij geen zitting nemen in de raad. "Hij is alleen lijstduwer, maar hij zal wel een rol op zich nemen in de campagne," aldus Aartsen.

Dijkhoff was in 2010 zelf VVD-lijsttrekker in Breda. Later dat jaar kwam hij ook in de Tweede Kamer terecht. In 2013 stopte hij als raadslid in Breda wegens zijn werk in het parlement.