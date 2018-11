Klaas Dijkhoff ligt niet wakker van kritiek: 'Sommige ideeën hebben tijd nodig’

Vrouw gewond bij botsing met auto in Breda, politie onderzoekt of iemand door rood reed

14:18 BREDA - Een bestuurster van een auto is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een botsing op de kruising Emerparklaan - Koeieweide in Breda. Twee auto's botsten op elkaar, terwijl er verkeerslichten staan op de kruising. De politie onderzoekt of er door rood licht is gereden.