Kippenvel tijdens openingsfilm Sunset Cinema bij Podium Bloos

BREDA – Met de Chinees-Amerikaanse film The Farewell is dinsdagavond het open lucht filmfestival Sunset Cinema in Breda succesvol van start gegaan. De aanwezigen kregen kippenvel. Van ontroering en van de kou.

Het is bijna 22.00 uur. De zon is onder gegaan, de duisternis valt in. Op het terrein bij Podium Bloos aan de Speelhuislaan staat de openingsavond van filmfestival Sunset Cinema op punt van beginnen. Tien opeenvolgende dinsdagavonden worden in de Bredase open lucht kwaliteitsfilms vertoond, op drie elkaar steeds afwisselende locaties: Podium Bloos, Radio Pannekoek (Stek) en het achterplein van het Chassé Theater.

Meer locaties

,,Ook landgoed Wolfslaar was in beeld als locatie, maar dat is er nu nog niet van gekomen. Zou goed kunnen dat we in de toekomst wel uitbreiden naar meer locaties”, zegt Casper Houtman, manager Cinema van het Chassé Theater en één van de initiatiefnemers van Sunset Cinema.

Hij is bij voorbaat al tevreden. Het is en blijft droog en alle kaarten voor deze eerste voorstelling zijn verkocht.

Onaangekondigde pauze

Er wordt gewacht tot de duisternis is ingevallen, zodat de film goed te zien is op het grote scherm. Blijkbaar zijn de techneuten toch niet helemaal content, want na drie kwartier wordt er een onaangekondigde pauze ingelast om het beeld wat scherper te krijgen.

IJsmuts

Geen bezoeker die daar om maalt, dat biedt een ieder de kans om even naar het toilet te gaan en om iets warms te drinken te halen. Het mag namelijk dan wel hartje zomer zijn, mede door de wind is het behoorlijk koud. Meegebrachte dekens, dikke jassen en zelfs een ijsmuts blijken bepaald geen overbodige luxe.

Het mag de pret niet drukken. Iedereen zit comfortabel op coronaveilige afstand van elkaar en met een aan de bar van Bloos vooraf besteld drankje en hapje binnen handbereik.

Aandoenljke tragikomedie

De aandoenlijke film The Farewell is een tragikomedie van hoge kwaliteit, de buitenlucht zorgt bovendien ook nog eens voor schitterende speciale effecten. Nachtvlinders en vooral veel vleermuizen dansen met regelmaat langs het grote scherm. Aan het einde van de avond is de heldere lucht gevuld met sterren, alsof de hemelbewoners willen benadrukken dat regisseur Lulu Wang met The Farewell een vijfsterrenfilm heeft gemaakt.

Awkwafina

En dat hoofdrolspeelster Awkwafina, een Amerikaanse actrice en rapper met Chinees-Koreaanse roots, niet voor niets een Golden Globe Award heeft ontvangen voor deze rol.

Kort voor middernacht is de film afgelopen. Dekentjes worden opgevouwen, er klinkt een tevreden gemompel. ,,Volgende week weer?’, vragen twee vriendinnen aan elkaar. Dan is de film Raving Iran van Sue Meures te zien bij Radio Pannekoek aan de Veilingkade. Kaarten zijn te reserveren via de site van het Chassé Theater. Daar is ook het resterende programma terug te vinden.

Volledig scherm Podium Bloos opende het Bredase open lucht filmfestival Sunset Cinema met The Farewell. © Pix4Profs-Ron Magielse