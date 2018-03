KinderTrendRede 2018: reservebanen en vliegende onderwaterauto's

BREDA - In het Stedelijk Museum Breda werd dinsdag de eerste KinderTrendRede van Nederland gehouden. Kinderen van vijf verschillende Bredase basisscholen dachten hierbij na over zowel hedendaagse als toekomstige trends. De scholieren werden hierbij geholpen door trendwatcher Tony Bosma.

Wie de trendrede van de kinderen aanhoort kan soms moeilijk geloven dat deze door henzelf is geschreven. Door de zaal van het stedelijk museum klinken frases als: 'De toekomst is een donkere gang waar duizenden lichtjes oplichten'. Of wat denkt u van een volzin als: 'We kunnen goed beschrijven hoe anderen iets kunnen veranderen, maar kunnen ons niet altijd voorstellen hoe we met ons eigen gedrag invloed uitoefenen op de toekomst'.

Toch blijkt even later uit een afgespeeld filmpje op de beamer dat dit wel degelijk het geval is. De jeugdige denkers hebben onder leiding van de trendwatcher namelijk hun vocabulaire flink uitgebreid. Woorden als keuzestress, geluks-obesitas of systeempijn? De Bredase scholieren spreken ze uit alsof ze nooit anders gedaan hebben.

Nieuwe technologieën

Met deze nieuwe woorden schetsen de kinderen een toekomst die vooral door nieuwe technologieën positief zal veranderen. "Niks is onmogelijk. We printen huizen, krijgen les van robots en hebben vliegende onderwaterauto's", vertelt Lorelei Martens tegen het publiek. Andere toekomstvisies zijn meer maatschappelijk van aard. Zo stellen de kinderen voor om mensen een reservebaan te geven. Bij ontslag heeft iedere arbeider dan iets om op terug te vallen. Dit zal in de toekomst overigens altijd een leuke baan zijn. Rotklusjes zullen dan alleen nog maar uitgevoerd worden door robots. Over doemscenario's hebben de kinderen ook nagedacht.